إنبي ينتزع نقطة ثمينة أمام مودرن سبورت في الدوري

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أضاع مودرن سبورت فوزا كان وشيكا بتعادل سلبي أمام ضيفه إنبي اليوم الخميس على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.

كان مودرن سبورت الأكثر خطورة حيث هدد لاعبوه مرمى إنبي بـ 21 محاولة مقابل ثلاث محاولات فقط للفريق البترولي.

وفي الدقيقة 98 أضاع الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت ركلة جزاء تصدى لها عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي ليحصل كل فريق على نقطة.

وفي الجولة الثانية سيخوض إنبي مباراة قوية عندما يستضيف بيراميدز وصيف الدوري في آخر ثلاثة مواسم، بينما سيحل مودرن سبورت ضيفا على بتروجت الصاعد مجددا للدوري الممتاز.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بمشاركة 18 فريقا تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، حيث تصعد أول 9 أندية في جدول الترتيب لتنافس على اللقب مع ترحيل نقاطها من المرحلة الأولى.

أما الأندية التي ستحتل المراكز من العاشر إلى الثامن عشر، ستتنافس أيضا مع ترحيل نقاطها للبقاء في بطولة الدوري حيث سيهبط فريقان بنهاية الموسم.