السلطات الإسبانية ترفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 155 قتيلا

رفعت السلطات الإسبانية عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة إلى ما لا يقل عن 155 قتيلا.

وبحثت فرق الإنقاذ عن جثث في سيارات معطلة ومبان غمرتها المياه اليوم الخميس، بينما حاول أشخاص إنقاذ ما يمكنهم من منازلهم المدمرة في أعقاب الفيضانات المفاجئة العارمة في إسبانيا والتي أودت بحياة 158 شخصا على الأقل، مع تأكيد وفاة 155 شخصًا في منطقة واحدة فقط.

وظهر المزيد من الأهوال من الحطام وطبقات الطين المنتشرة التي خلفها طوفان المياه الذي أسفر عن أخطر كارثة طبيعية في إسبانيا في الذاكرة الحية.

وقال مسؤولون اليوم الخميس إن 155 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في المنطقة الأكثر تضررًا في فالنسيا.

وأعاد الدمار الواسع النطاق إلى الأذهان عواقب إعصار أو موجات مد عالية (تسونامي).

وتكدست السيارات فوق بعضها البعض ، بينما غرقت الأشجار وأعمدة نقل الطاقة المتساقطة، والأغراض المنزلية في الوحل الذي غطى الشوارع في عشرات المناطق في فالنسيا.

ولا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين وقد يتم العثور على المزيد من الضحايا.

وحولت المياه المتدفقة الشوارع الضيقة إلى مصائد موت وكونت أنهارا اخترقت المنازل ومقرات الشركات، وجرفت السيارات والأشخاص وكل شيء آخر في طريقها. وهدمت الفيضانات الجسور وألحقت أضرارا بالطرق مما تعذر التعرف عليها .

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد اجتماعه مع المسؤولين الإقليميين وخدمات الطوارئ في فالنسيا اليوم الخميس، وهو اليوم الأول من ثلاثة أيام حداد رسمية: "أولويتنا هي العثور على الضحايا والمفقودين حتى نتمكن من المساعدة في إنهاء معاناة أسرهم".



