رئيس وزراء إثيوبيا: بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كمية مياه كافية

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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%، مشيرًا إلى «حجز كمية مياه كافية».

جاء ذلك خلال رده على استفسارات من أعضاء البرلمان، اليوم الخميس، بشأن مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، عن أحمد، وصفه لسد النهضة بأنه «فرصة مهمة» لكل من السودان ومصر.

وأشار إلى الانتهاء من بناء السد بنسبة 100%، زاعمًا أن «السد لن يُلحق الضرر بدولتي المصب».

وادعى أحمد، بأن «بلاده ستطلق المياه نحو السودان ومصر في حالة حدوث نقص»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «إثيوبيا لن تسمح بأي تهديد لسيادتها».