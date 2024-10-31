 رئيس وزراء إثيوبيا: بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كمية مياه كافية - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2024 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء إثيوبيا: بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كمية مياه كافية


نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 2:04 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 2:16 م

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%، مشيرًا إلى «حجز كمية مياه كافية».

جاء ذلك خلال رده على استفسارات من أعضاء البرلمان، اليوم الخميس، بشأن مجموعة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، عن أحمد، وصفه لسد النهضة بأنه «فرصة مهمة» لكل من السودان ومصر.

وأشار إلى الانتهاء من بناء السد بنسبة 100%، زاعمًا أن «السد لن يُلحق الضرر بدولتي المصب».

وادعى أحمد، بأن «بلاده ستطلق المياه نحو السودان ومصر في حالة حدوث نقص»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «إثيوبيا لن تسمح بأي تهديد لسيادتها».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك