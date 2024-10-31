فنلندا تتهم مقاتلا بارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا عام 2014

وجه مدعون في فنلندا اليوم الخميس اتهامات تتعلق بجرائم حرب مزعومة في عام 2014 ارتكبها مقاتل خاض قتالا ضد القوات الأوكرانية في منطقة انفصالية تساندها روسيا في أوكرانيا.

ولم تحدد هيئة الادعاء الوطنية هوية المشتبه به عند الإعلان عن التهم الخمس اليوم الخميس في بيان، لكن وسائل إعلام فنلندية حددته على أنه مواطن روسي يدعى يان بتروفسكي، كان يعيش في فنلندا تحت الاسم المستعار فويسلاف توردن. ونفى المشتبه به تورطه في هذه الجرائم.

وقال المدعون الفنلنديون: "تتعلق التهم بأنشطة المشتبه به في وحدة تسمى روسيتش، والتي قاتلت إلى جانب منطقة لوهانسك الانفصالية المدعومة من روسيا ضد أوكرانيا".

وقالت وسائل إعلام فنلندية إنه تم القبض على بتروفسكي في يوليو 2023 في مطار هلسنكي أثناء توجهه إلى نيس في جنوب فرنسا مع عائلته.

وأضافت أن بتروفسكي تمكن من دخول فنلندا، مستعينا بهوية جديدة، على الرغم من حظر دخول صادر بحقه على مستوى الاتحاد الأوروبي ووضع زوجته كطالبة في هذه الدولة الشمالية.

وقال المدعون إن المشتبه به "متهم بالمشاركة، بصفته نائب قائد الوحدة، في أعمال تنتهك قوانين الحرب، حيث قتل هو وجنود الوحدة ما إجماليه 22 جنديا أوكرانيا وأصابوا أربعة بجروح خطيرة".

وأضافوا أن المشتبه به متهم "بأعمال تتعارض مع قوانين الحرب فيما يتعلق بطريقة الحرب ومعاملة جنود العدو الجرحى والقتلى".