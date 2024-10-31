إعلام عبري: مقتل 5 أشخاص جراء هجوم صاروخي على الجليل الأعلى

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بمقتل 5 أشخاص جراء هجوم صاروخي على بلدية المطلة في الجليل الأعلى.

ونقلت القناة 13 العبرية، عن رئيس بلدية المطلة، قوله إن «الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 5 أشخاص؛ 4 عمال أجانب وإسرائيلي».

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد 30 صاروخا قادما من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي شمال إسرائيل.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن منظومتي الرصد والقبة الحديدية لم تتمكنا من رصد الصاروخ أو إطلاق إنذار مسبق أو اعتراضه قبل سقوطه في المطلة؛ مما أثار تساؤلات حول فعالية منظومات الدفاع في مواجهة التصعيد الحالي.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، قوله إن 6 أشخاص أصيبوا، جراء سقوط «مباشر» لصاروخ على المنطقة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 4 أشخاص حالتهم حرجة جدًّا، و2 بحالة خطيرة.

من جانبه، وصف موقع «حدشوت بزمان» الإسرائيلي، الحدث في المطلة بـ«الصعب للغاية».