القومي للطفولة والأمومة: إطلاق مبادرة جديدة لتأسيس طفولة بدون عنف

صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس بصدد الإعداد لإطلاق مبادرة "زرع.. حصد"، تحت شعار طفل سعيد بداية لعمر مديد، هدفها تأسيس طفولة بدون عنف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات المعنية بحقوق الطفل، وذلك استكمالا لمسيرة طويلة بدأها المجلس لإنهاء العنف الموجه ضد الأطفال بكل صوره، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".

يأتي ذلك خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشاركة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة عبر تطبيق زووم، وبحضور الدكتور وائل عبدالرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة غادة الدري، الدمتور سامح عوض، الدكتور كرم ملاك، والسيد عبداللطيف صبحي، الدكتور نور أسامة، وعمر حجازي، ومي زين الدين، وسارة عزيز، ودينا سيد عبدالوهاب، وميراي نسيم.

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي، جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الفترة الماضية، وكذلك دور الإدارة العامة لنجدة الطفل في التدخل العاجل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن مشاركة المجلس في النسخة التانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذى عقد خلال الفترة من 21-25 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شارك المجلس في عدد من الجلسات والتي كان محورها حماية الطفل، كجلسة "مناهضة تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر" و"إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي"، وجلسة "تنمية للطفولة المبكرة" والمشاركة في الجلسة النقاشية مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان "تضمين منظور الإعاقة مفتاح تحقيق التنمية الشاملة"، مشيدة بتنظيم ونجاح المؤتمر في نسخته الثانية.

كما شهد الاجتماع مناقشة مفتوحة لإبداء الرأي على الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030، والمحاور الخاصة بتحديث وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024-2030، وربطها بمؤشرات التنمية المستدامة لتعزيز وحماية حقوق الطفل، انطلاقا من الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة من وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بإنفاذ حقوق الطفل بالنهج التشاركي.