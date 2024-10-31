مصر وروسيا تناقشان تعزيز التعاون داخل مجموعة بريكس

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وسفير مصر لدى روسيا نزيه النجاري، سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة «بريكس».

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، نقلته وكالة «سبوتنيك»، شهدت المباحثات «تبادلًا موثوقًا» لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع شهد بعض القضايا العملية المدرجة على جدول الأعمال الروسي المصري، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في إطار بريكس».

وأُعلن عن إنشاء مجموعة «بريكس» عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب إفريقيا في عام 2011.

وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة «بريكس»، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة، وهي: مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.