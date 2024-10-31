فيديو.. عضو بمجلس الشيوخ الأسترالي: إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في تنفيذ جرائم هائلة

قال عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ديفيد شوبريدج، إنّ «ملايين من الناس حول العالم يرون ازدواجية في المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية».

وأضاف «شوبريدج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنّ حكومات أوروبا وأستراليا وأمريكا تطالب بوقف الغزو الروسي على أوكرانيا، فيما لا يتعدى موقفها التنديد في التعامل مع ما يحدث بقطاع غزة ولبنان.

وأشار إلى أن «العديد من الحكومات الغربية تقدم الدعم الكامل لإسرائيل بشكل مبالغ فيه»، قائلًا إن «الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمها وأرسلت مليارات من الأسلحة والأموال لإسرائيل التي استخدمتها في تنفيذ جرائم هائلة في غزة ولبنان».

واستطرد: «هناك ازدواجية في المعايير من قبل الغرب الذين يتحدثون عن دور القانون والقانون الدولي الإنساني المنحاز، لكن يبدو أن هذا لا يطبق في هذا النزاع، ويستخدم كل هذا ضد الشعب الفلسطيني».