الكويت توقع اتفاقية تخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

وقعت مؤسسة البترول الكويتية، اتفاقية استراتيجية مدتها عامين مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية KNOC تقضي بتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان بكوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجهتان في شهر يونيون الماضي.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، في كلمة اليوم الخميس خلال احتفالية التوقيع، اعتزازه بـالعلاقة التاريخية التي تربط مؤسسة البترول الكويتية بمؤسسة النفط الوطنية الكورية وهي علاقة استراتيجية على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن هذا الاتفاق يوطد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويؤكد التزام مؤسسة البترول الكويتية وحرصها على تقديم خدمات استباقية لشركائها؛ تحقيقا لأحد اهداف استراتيجيتها بالإضافة لكونها مزودا موثوقا لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية عامة والسوق الكوري بشكل خاص.

وجرى توقيع الاتفاقية في احتفال أقيم اليوم في مسرح مؤسسة البترول الكويتية حضره كبار المسئولين وممثلون من وزارة الخارجية وسفارة كوريا الجنوبية، والسفير الكوري لدى الكويت تشونج سوك بارك.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون في مجال الطاقة بين الكويت وكوريا الجنوبية بدأ في عام 1964، ويشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الخام الكويتي.