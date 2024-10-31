 هدف تريزيجيه لا يكفي.. الريان يخسر الكلاسيكو القطري أمام السد - بوابة الشروق
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هدف تريزيجيه لا يكفي.. الريان يخسر الكلاسيكو القطري أمام السد

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 10:01 م

تلقى نادي الريان الهزيمة أمام مستضيفه السد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري القطري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه، هدف التقدم لفريقه الريان في مرمى السد، خلال مباراة الكلاسيكو، في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولكن تريزيجيه وزملاؤه لم يفرحوا كثيرا بالهدف حيث أدرك السد التعادل بهدف سجله محمد وعد في الدقيقة 69.

ثم جاء أكرم عفيف، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب آسيوي، وسجل الهدف الثاني وهدف الفوز للسد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ورفع نجم منتخب مصر رصيده إلى هدفين في بطولة الدوري القطري، حيث سبق أن هز شباك الشحانية ضمن منافسات الجولة الرابعة خلال شهر سبتمبر الماضي.

بهذا الفوز رفع السد رصيده للنقطة 18 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري القطري، فيما تجمد رصيد الريان عند النقطة 10 في المركز الثامن.


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