﻿صحيفة أمريكية تكشف عن مسودة اتفاق مقترح لإنهاء حرب لبنان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن مسئولين أمريكيين في إسرائيل يعملون على مقترح لإنهاء الحرب في لبنان، موضحة أن المقترح يتيح لإسرائيل مواصلة ضرب لبنان، لكنه يمكن أن يواجه معارضة من حزب الله والحكومة اللبنانية.

• مسودة اتفاق لإنهاء الحرب

وذكرت "وول ستريت جورنال"، خلال تقرير منشور اليوم الخميس، أن مسئولين أمريكيين كبار في إسرائيل يناقشون مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان، والتي من شأنها أن تسمح لإسرائيل بمواصلة ضرب لبنان خلال فترة شهرين، وهو مقترح من المرجح أن يواجه معارضة قوية من حزب الله والحكومة اللبنانية بشأن مخاوف انتهاكه سيادة البلد.

ويتضمن الاتفاق، وهو مسودة اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بضرب لبنان خلال فترة انتقالية تمتد لـ60 يوما ردا على التهديدات الوشيكة.

كما سينفذ الاتفاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى الحرب الماضية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.

وتدعو مسودة المقترح أيضا إسرائيل لسحب قواتها من لبنان بعد أسبوع، وبعد ذلك ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب للمساعدة في تفكيك البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله والجماعات الأخرى.

وقال مصدر مطلع، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط من أجل حل دبلوماسي في لبنان، على اعتقاد أنها قريبة من تحقيق العديد من الأهداف التي حددتها. لكن المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقعون اتفاقا قبل الانتخابات الأمريكية.

وقال مسئولون لبنانيون وعرب مشاركون في المفاوضات إن حزب الله والحكومة اللبنانية لم يوافقا على المقترح، الذي يقولون إنه يعطي إسرائيل مساحة كبير لمواصلة شن هجمات عبر الحدود.

وأوضح مسئولون لبنانيون، أنهم لا يريدون القضاء على الاتفاق علانية؛ لأن الوثيقة تمنح مساحة لمواصلة المفاوضات، التي يمكن أن تنهي الحرب في النهاية.

ومن المتوقع أن يكون المقترح جزءاً من نقاشات يقودها كبار المسئولين الأمريكيين الذين توجهوا إلى المنطقة هذا الأسبوع في إطار جهود جديدة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحربين في غزة ولبنان.