أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات، اليوم الأربعاء، تحقيق زيادة في أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، حيث كان المستثمرون يترقبون أي إشارات على أن إنفاق الشركة الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره.

وأعلنت الشركة تحقيق صافي دخل ربع سنوي بقيمة 7ر24 مليار دولار، أي ما يعادل 30ر3 دولار للسهم الواحد، وهو ما فاق توقعات وول ستريت.

وحققت شركة تطوير البرمجيات- مقرها ريدموند في واشنطن- إيرادات بقيمة 6ر65 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، بزيادة نسبتها 16٪ عن نفس الفترة من العام الماضي

كان محللون شاركوا في استطلاع أجرته شركة "فاكت ست ريسيرش" للأبحاث، توقعوا أن تحقق مايكروسوفت أرباحا بواقع 10ر3 دولار للسهم من إيرادات قدرها 6ر64 مليار دولار.