الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات منسوبة إلى الرئيس عون بشأن الاعتداء الإسرائيلي على بلدية بليدا

نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية ما تم تداوله من مواقف منسوبة إلى الرئيس جوزف عون، حول الاعتداء الإسرائيلي على بلدية بليدا في جنوب لبنان أمس الخميس، مؤكدا أن موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر أمس عن مكتب الإعلام.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، إنه "يتم تداول مواقف منسوبة إلى الرئيس جوزف عون حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدية بليدا أمس الخميس، وبعض هذه المواقف ورد في صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم".

وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة أن "موقف الرئيس عون من هذا الاعتداء ورد في البيان الصادر أمس عن مكتب الإعلام، في أعقاب لقاء رئيس الجمهورية بقائد الجيش رودولف هيكل، ولم يصدر عن الرئيس أي موقف آخر".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة، نقلًا عن زوّار رئيس الجمهورية، أنه تحدث أمام مقربين منه قائلاً: "ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولم يعد ممكنًا الصمت، لأن إسرائيل تقول لنا إنها لا تريد التفاوض ولا الوصول إلى اتفاق".

وأضاف: "سابقًا، كانوا يغتالون عناصر من الحزب، ويدّعون أنهم يستهدفون مخازن لحزب الله، وكنا نسكت ونقول: هذه من نتائج الحرب، علمًا أننا كنا نعلم أن هناك تضليلًا كبيرًا، لكننا كنا نتجاوز الحديث باعتبار أن ذلك ضمن مسار التصعيد والتفاوض، فضلًا عن الرهان على لجنة 'الميكانيزم' باعتبارها مسؤولة".

يذكر أن عون كان قد طلب من قائد الجيش رودولف هيكل، خلال استقباله أمس الخميس، التصدّي لأي توغّل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحرّرة، وذلك بعد توغل قوة إسرائيلية فجر أمس في بلدة بليدا جنوب لبنان، واقتحامها مبنى بلدية البلدة وقتلها الموظف إبراهيم سلامة، الذي كان يبيت في المبنى.