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حققت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا، خلال تعاملات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022.

• وجاءت أسعار الحديد كما يلي:

استقر سعر طن حديد عز عند 23450 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 23350 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 23300 جنيه.

وبلغ سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 23300 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 23350 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 23400 جنيه.

ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 23200 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت كالآتي:

استقر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1883 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر ليصل إلى 1840 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت لافارج ليصل عند 1860 جنيها.

استقر سعر أسمنت وادي النيل ليصل إلى 1825 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1870 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1920 جنيها.

والأسعار السابقة هي الأسعار المعلنة من قبل المصانع دون إضافة هامش ربح التجار، حيث يتم إضافة هامش ربح التجار وتكاليف النقل لتحديد السعر النهائي للمستهلك والذي قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عنها بحسب كل محافظة.