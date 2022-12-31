فتح منزل بنديكت السادس عشر بمسقط رأسه في ألمانيا تخليدا لذكراه

فُتح مسقط رأس البابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر اليوم السبت في مدينة ماركتل آم إين بولاية بافاريا الألمانية أمام الجماهير تخليدا لذكراه بعد وفاته.

وعادة ما يتم إغلاق المنزل، الذي جرى تحويله إلى متحف صغير عن حياة البابا الألماني الراحل، خلال فصل الشتاء، ولكن سيُفتح يومي السبت والأحد بشكل استثنائي.

وفي الغرفة التي ولد فيها البابا الراحل، الذي ولد باسم اسم يوزيف راتسينجر في 16 أبريل 1927، تم إشعال الشموع وضع وردة بيضاء على قطعة قماش سوداء. وتم وضع كتاب التعازي في الردهة.

وأشعل الناس الشموع في ساحة السوق بالمدينة، حسبما أفاد فرانتس هارينجر، المدير اللاهوتي لمسقط رأس بنديكت السادس عشر.

وقال هارينجر: "أكثر ما أتذكره هو قدرته على التعبير عن الإيمان بكلمات بسيطة وواضحة - وأيضا موضوع حياته: الإيمان والتفكير والإيمان والعقل: بصفتي مؤمنا لست مضطرا لإيقاف تفكيري".