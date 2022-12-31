أحيا الفنان محمد منير، واحدة من أضخم حفلات رأس السنة، بأح فنادق القاهرة، بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.



بدء الحفل بكلمة حماسية للإعلامية ريهام سعيد في حب الكينج قائلة: "أسلوبه مختلف وفنه مختلف ومسكته المايك مختلفة، تعب لحد ما وصل وتربع على عرش الغناء في العالم.. حبيناه ونصبناه بلقب الملك.. هيفضل ملك ولا جه ولا هايبجي زيه.. تاريخ طويل للمصري الأصيل الكينج الملك محمد منير".



بعدها اشتعلت هتافات وصيحات الإعجاب من الجمهور قائلين: "الكبير كبير بنحبك يا منير".



وافتتح الكينج محمد منير الحفل بأغنية "يا عروسة النيل" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للقائمين على الحفل وأصدقائه.



وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: "هيلا، ريشة في هوا، شوكولاته، يونس، علموني"، إلى جانب أغنيته الجديدة "للي"، وغيرها على مدى قرابة الساعتين.