التحالف الدولي يعلن حصيلة قتلى ومعتقلي داعش في 2022

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" على لسان المتدثة باسمه راشيل جيفكوت، مقتل أكثر من 600 عنصر من تنظيم داعش واعتقال 374 آخرين خلال عام 2022.



وقالت جيفكوت في تصريحاتها لشبكة "رووداو" الكردية، أن التحالف الدولي سيواصل الدعم الذي يقدمه لقوات البيشمركة الكردية، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة خصصت 351 مليون دولار لقوات البيشمركة، ضمن برنامجها لدعم القوات المشتركة، في إطار جهود مواجهة داعش.



وأضافت المتحدثة أن مستشاري التحالف ينسقون مع "وزارة البيشمركة، لتقديم استشارات يومية، كما أن التحالف الدولي يقدم الدعم لقوات البيشمركة على الصعيد الاستخباري لمواجهة داعش".



يذكر أنه، في مايو الماضي، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، أن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا، مؤكدا مواصلة محاربته في سوريا والعراق.



وبحسب بيان مشترك لدول التحالف، أكد الوزراء أن ضمان الهزيمة الدائمة لـ "داعش" في العراق وسوريا يظل الأولوية الأولى، مشددين أنه على الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة "داعش" خلال الماضي القريب، فإن التنظيم يواصل شن هجمات في العراق وسوريا، ويمثل تهديدًا مستمرا، كما يتضح من الهجوم الواسع على معتقل الصناعة في شمال شرقي سوريا في يناير الماضي.