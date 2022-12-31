 استبعاد نداي وعمر جابر.. فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان - بوابة الشروق
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استبعاد نداي وعمر جابر.. فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان

كريم صلاح
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 8:38 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 8:38 م

أعلن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة أسوان، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز، المقرر لها الإثنين المقبل.

وقرر فيريرا استبعاد الثلاثي إبراهيما نداي وعمر جابر ويوسف حسن من قائمة مباراة أسوان بسبب استمرار تأهيلهم، بالإضافة لغياب مصطفى شلبي.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمد طارق، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، عبدالله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيف جعفر، شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو، سيد عبدالله، يوسف اوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، سامسون إكينيولا.


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