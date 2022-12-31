القائم بأعمال رئيس إقليم لوهانسك: القوات الأوكرانية تواصل محاولاتها لاختراق خطوط المواجهة

قال القائم بأعمال رئيس إقليم لوهانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تواصل محاولاتها لاختراق خطوط المواجهة، غير أن القوات الروسية نجحت في إبعادها.



وأضاف باسيتشنيك - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت - "ما تزال الحالة على خط الاشتباك صعبة ومعقدة إلى حد ما، وتواصل القوات الأوكرانية محاولات اختراق الدفاعات واقتحام مواقع المدافعين عنا، ولكن هذه المحاولات من قبل الأوكرانيين تفشل، يتحكم جنودنا في الوضع على خط المواجهة".



من جهته، قال أندريه ماروشكو، أحد ضباط القوات المسلحة الشعبية الموالية لروسيا في لوهانسك" إن الجيش الأوكراني يواصل نشر وحدات إضافية في محيط كريمينايا وسفاتوفو في لوهانسك، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز الوحدات الأوكرانية في الغالب من قبل الجنود الذين تم تدريبهم في الخارج والمرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، عانى الجيش الأوكراني من خسائر بشرية كبيرة بالقرب من كريمينايا وسفاتوفو".



من ناحية أخرى، لقى ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب ثلاثة في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن الهجمات الروسية أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة دونيتسك: اثنان في باخموت وواحد في ديبروفا، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين".



وأضاف كيريلينكو أنه من المستحيل الآن حساب العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.