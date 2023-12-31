تغييرات في حكومة نتنياهو تشمل وزير الخارجية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إقرار تعيين وزير خارجية جديد بدلا من إيلي كوهين، الذي سيصبح وزيرا للطاقة، في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا.

وأضافت الحكومة الإسرائيلية، خلال بيان، أن كوهين سيظل عضوا في مجلس الوزراء الأمني المصغر وسيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الشئون الخارجية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن القرار مرهون بموافقة البرلمان.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في فبراير، وهو ما سيخضع لموافقة البرلمان أيضاً، بحسب "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء، خلال بيان: "لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا... تم تأجيلها مرة بالفعل".