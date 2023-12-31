إصابة 17 فلسطينيا واعتقال 16 آخرين خلال عمليات اقتحام لجيش الاحتلال في الضفة

أصيب 17 فلسطينياً واعتقل 16 آخرين خلال عمليات اقتحام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على 5 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوردت وكالة "الأناضول" للأنباء أن الاقتحام الأوسع بين اقتحامات الليلة الماضية جرى تنفيذه في مدينة ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس، وأسفر عن 15 إصابة، إضافة إلى مخيم عسكر في مدينة نابلس، حيث أعلن عن إصابتين، ومخيم عَقْبة جبر بمدينة أريحا والفَوّار جنوبي الخليل (جنوب).

*اقتحام طولكرم ونور شمس*

وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن آليات عسكرية ترافقها جرافتان اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس مع منتصف ليل السبت/الأحد، وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية ونشرت قناصة على أسطح منازل، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال أجرى تفتيشاً بعشرات المنازل وتحقيقا ميدانيا مع السكان.

وأعلنت مجموعات فلسطينية، بينها "كتيبة الرد السريع"، عبر بيانات، استهداف قوات الاحتلال برصاص وعبوات متفجرة.

من جانبه، أورد "تلفزيون فلسطين" أنه تم استهداف قوات الاحتلال "على مدخل مخيم طولكرم بقنبلة شديدة الانفجار"، موضحاً أن القوات "حاصرت محيط مستشفيي ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف ومنعتها من دخول مخيم نور شمس".

كما أفاد بأن "طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال أطلقت صاروخين وسط مخيم نور شمس، بفارق زمني أقل من نصف ساعة، وتسبب الأول بإصابة شابين بجراح طفيفة ومتوسطة، والثاني بأضرار مادية".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت "حملة اعتقالات واسعة وتحقيقا ميدانيا مع السكان، وخاصة مع عدد من ذوي الشهداء".

ونشر ناشطون من داخل المخيم مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دمارًا في البنية التحتية، وعمليات توقيف جماعية للسكان.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خلال اقتحام طولكرم ومخيميها قبل انسحاب جيش الاحتلال، موضحة أن "أغلب الإصابات كانت بشظايا رصاص وحالات اعتداء بالضرب، جرى نقل 9 منها إلى مستشفى ثابت ثابت (حكومي)، في حين عولج الباقي ميدانيا".

*اقتحام شمالي وجنوبي الضفة*

كما شن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عمليات اقتحام على مخيم عسكر بمدينة نابلس شمالي الضفة، وفقا لجمعية الهلال الأحمر، مشيرة إلى تسجيل "إصابتين بشظايا رصاص عولجتا ميدانيا".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات العالية ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 16 فلسطينيا الليلة الماضية، ما رفع عدد المعتقلين إلى 4 آلاف و876 منذ 7 أكتوبر الماضي.