الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لإبادة شاملة ونطالب بمؤتمر دولي للسلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني يتعرض "لحرب إبادة شاملة"، وطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى دولة فلسطينية.

جاء ذلك في كلمة عباس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 59 لانطلاق الثورة الفلسطينية، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف عباس: "شعبنا الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948".

وأردف: "لكن نقول لهم (الإسرائيليين)، كلما زاد عدوانكم وإرهابكم، ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارا في التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا مهما كان الثمن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة، "وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ".

وطالب بـ"ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، الذي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة".

وأضاف أنه "لن نسمح بالتهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين".

وقال إن مخطط إسرائيل "للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي لن نتخلى عن شبر واحد منها، ولن نتخلى عن مسئولياتنا تجاه غزة".

واليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

فيما تفيد معطيات وزارة الصحة في رام الله، باستشهاد 527 فلسطينيا، وإصابة نحو 3 آلاف و800 بجروح، واعتقال 4 آلاف و876، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.