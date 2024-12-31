برلين تشهد معظم مخالفات التلطيخ على منشآت ومركبات السكك الحديدية

شهدت برلين معظم جرائم التلطيخ على منشآت ومركبات السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" هذا العام مقارنة بباقي المدن.

وأعلنت الشرطة الاتحادية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه بحلول نهاية أكتوبر الماضي تم الإبلاغ عن 1866 مخالفة هناك.

وبحسب بيانات الشرطة، تم أيضا تسجيل أكبر عدد من الحالات في العاصمة الألمانية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 1904 حالات في عام 2023 و1657 حالة في عام 2022.

وسجلت الشرطة الاتحادية في ميونخ 843 مخالفة، وفرانكفورت المطلة على نهر الماين (233 مخالفة)، وهامبورج (225 مخالفة)، ولايبتسيج (202 مخالفة)، ودريسدن (179 مخالفة) للعام الحالي حتى أكتوبر الماضي.

وبوجه عام ارتفع عدد الحوادث في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقا للشرطة الاتحادية، تم تسجيل 16 ألفا و601 مخالفة بالتلطيخ بحلول نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 15 ألفا و845 مخالفة في عام 2023، و15 ألفا و496 مخالفة في عام 2022. ووفقا للإحصاءات، كانت محطات القطارات هي الأكثر تضررا. وأفادت الشرطة أن عدد المشتبه بهم في العام الحالي بلغ 17 ألفا و299 شخصا، وهو ما يزيد عن العامين السابقين.

وقالت متحدثة باسم السكك الحديدية الألمانية إن شركة "دويتشه بان" تتعرض بشكل منتظم للتلطيخ بالكتابات على الجدران والتخريب، وأضافت: "الأضرار المالية الناجمة عن الكتابة على الجدران تبلغ دائما حوالي 12 مليون يورو"، مشيرة إلى أن قوات الأمن في السكك الحديدية تعتقل أكثر من 3200 شخص في حالة تلبس سنويا، مضيفة أن ربعهم يكون بحيازتهم رشاشات ألوان، والذين يتم تسليمهم إلى الشرطة الاتحادية في الموقع.

وقالت المتحدثة: "ما لا يعيه سوى قلة قليلة من الناس هو أنه حتى لو كان المخالفون خاضعين للقانون الجنائي للأحداث - وفي كثير من الأحيان يفلتون دون عقوبة - فيمكن لدويتشه بان أن تؤكد الضرر المادي كمطالبة بموجب القانون المدني بعد مرور أكثر من 30 عاما"، موضحة أن هذا يعني أنه يمكن المطالبة بمبالغ تصل إلى آلاف اليورو بعد سنوات، مشيرة إلى أنه في الحالات القصوى، يمكن أن تؤدي الإدانة إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.