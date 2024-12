الأونروا: مقتل ما لا يقل عن 745 شخصا في ملاجئنا أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن الفظائع مازالت مستمرة بلا هوادة - تحت أنظار العالم - بعد مرور 15 شهرًا على الحرب في غزة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إلى مقتل 258 موظفًا تابعًا للوكالة الأممية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر2023، واستهداف مباني ومنشآت الأونروا 650 مرة، ومقتل ما لا يقل عن 745 شخصًا في ملاجئ الوكالة أثناء طلبهم حماية الأمم المتحدة، وإصابة أكثر من 2200 شخص آخرين.

ونوه أن أكثر من ثلثي مباني الأونروا متضررة أو مدمرة الآن، موضحًا أن «الغالبية العظمى منها كانت تستخدم كمدارس للأطفال قبل الحرب».

وذكر أن «هناك حاليًا ما لا يقل عن 20 موظفًا من موظفي الأونروا في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية»، قائلًا إن المفرج عنهم سابقًا تحدثوا عن سوء المعاملة والإذلال والتعذيب بشكل منهجي.

ولفت إلى زيادة الهجمات على موظفي الوكالة ومبانيها وعملياتها، منذ تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وجدد دعوته لإجراء تحقيقات مستقلة في التجاهل المنهجي لحماية العاملين في المجال الإنساني ومبانيه وعملياته، مشددًا على أن «الإفلات من العقاب لا يمكن أن يصبح هو المعيار الجديد».

وأعاد التشديد على أن «العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومباني الأمم المتحدة، ليسوا هدفًا خلال الحرب».

ودعا إلى إطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين وجميع الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين أينما كانوا، ورفع الحصار عن غزة لإدخال الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الإمدادات المخصصة لفصل الشتاء.

