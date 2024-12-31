الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية 68 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 68 طائرة مسيرة، منها 25 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و17 فوق جمهورية القرم، و11 فوق كوبان، و10 فوق مقاطعة سمولينسك، واثنتان فوق مقاطعة تفير، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.