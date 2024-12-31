أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي زيادة المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، وفقا لتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني.

وقال أحمديان، خلال استقباله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران،اليوم الاثنين، : "إن التصريحات والشائعات بشأن زيادة تراكم المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها من الصحة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بالإطار العام لتفاهمات مسقط، والكرة الآن في ملعب الطرف الآخر ليقوم بالوفاء بالتزاماته".

ووفقا لمعلومات من الوكالة ومقرها فيينا ، تعتزم إيران زيادة طاقتها الإنتاجية الشهرية من اليورانيوم بنسبة 60٪ من 7ر4 كيلوجرام إلى أكثر من 34 كيلوجراما.

جاء ذلك بعد أن بدأت طهران في زيادة الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة تقريبا في المنشأة الموجودة تحت الأرض في منشأة فوردو في بداية ديسمبر.

وذكر المسؤول الإيراني "على عكس ما يتداول في وسائل الإعلام، فإنه وفقاً لرأي قائد الثورة الإسلامية، لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأدان المسؤول الإيراني العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وقال: "لن تضعف المقاومة، بل أدى احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني لولادة مقاومة جديدة، سوف تتجلى في الأعوام القادمة".

وقال بدر البوسعيدي في اللقاء أيضا إن سلطان عمان أكد دائما على ضرورة توسيع العلاقات مع إيران.

وأضاف : أن " العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى استراتيجي، ويتعاونان بشكل وثيق في مختلف القضايا".