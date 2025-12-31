 توروب يقرر إراحة لاعبي الأهلي 4 أيام قبل مواجهة فاركو - بوابة الشروق
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 1:18 م القاهرة
توروب يقرر إراحة لاعبي الأهلي 4 أيام قبل مواجهة فاركو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 1:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 1:09 م

اتخذ ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قرارًا بمنح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة أربعة أيام، في إطار تنظيم الأحمال البدنية عقب الفترة الماضية من المنافسات.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام فاركو يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.


