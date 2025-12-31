رئيس فنلندا يؤكد استعداد بلاده لمواجهة كل التحديات الأمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، استعداد بلاده مواجهة كافة التحديات الأمنية بمختلف أنواعها.

وقال ستوت، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "فنلندا مستعدة لمواجهة التحديات الأمنية بمختلف أنواعها، والرد عليها عند الضرورة".

جاءت تصريحات ستوت في الوقت الذي تجري فيه السلطات الفنلندية تحقيقا في تعرض كابل اتصالات بحري لأضرار في خليج فنلندا في وقت مبكر اليوم الأربعاء بين عاصمتي فنلندا وإستونيا.

وكانت سفينة الشحن، التي تحمل اسم "فيتبرج"، تبحر تحت علم دولة سانت فنسنت وجرينادين الكاريبية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإذاعة الفنلندية، نقلا عن مؤتمر صحفي للشرطة، فإن أفراد الطاقم المعتقلين يحملون الجنسيات الروسية والجورجية والأذربيجانية والكازاخستانية.

ويخص الكابل شركة "إليسا" الفنلندية للاتصالات ويعتبر بنية تحتية حيوية تحت الماء.

وقالت الشرطة، إن الضرر وقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بإستونيا.

كانت فنلندا، قد ذكرت أن تلك الحوادث لا يمكن أن تكون عرضية موجهة أصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت ذلك.