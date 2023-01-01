عمر كمال يكشف حقيقة زواجه من سيدة أعمال شهيرة

أكد الفنان عمر كمال، عدم صحة الشائعات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي ومتعلقة بزواجه من سيدة أعمال شهيرة، قائلا: "جوازي من سيدة أعمال إشاعة واللي بيقول أني متجوز يثبت واللي عملته في وشي كان لسبب طبي مش جواز".

وأضاف الفنان عمر كمال، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن هناك شائعات يتعرض لها تؤذيه نفسيا ولا يوجد ما يجبره الافصاح عن معاناتي لكل الناس، رافضا الحديث عن حياته الشخصية وارتباطه.

ونفى عمر كمال، ما يشاع عنه من اعتياده على سهرات الشرب والمخدرات قائلا: "أنا مش بشرب ولا صاحب مزاج وكل وسط في ناس كويسة وناس وحشة"، مشيرا إلى أنه باع السيارة البنتلي التي أهديت له في وقت سابق.