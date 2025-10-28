شريف وكايد يؤديان تدريبات تأهيلية استعدادًا للبنك الأهلي

أدى الثنائي آدم كايد وأحمد شريف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباتٍ تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقررة يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.