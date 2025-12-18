عضو القومي لحقوق الإنسان: يجب تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام، مضيفًا أنهم يمثلون 60% من تعداد المواطنين بمصر.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «نواب الوطن»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن تشجيع المشاركة يأتي بفتح المجال العام، بداية من الجامعات بتعديل اللائحة الطلابية، والسماح بممارسة السياسة داخلها، معلقًا: «نحتاج بعث رسالة أمل لهذا الجيل إنه يتحمل مسئوليته في المشاركة.. ميبقاش مشاهد ولا متفرج ويبقا فاعل».

وأوضح الفرق بين مفهومي التحزّب والصراع الحزبي غير المقبول داخل الحرم الجامعي، وبين السياسية التي تهدف لتدريب الشباب على المشاركة في الانتخابات، وقبول الأخرين وتقديم الآراء كنموذج للقدوة.

وفي سياق متصل دعا شيحة، لتعديل القانون 40 لسنة 77 الخاص بالأحزاب السياسية، لافتًا إلى وجود أكثر من 100 حزب سياسي لا يشعر بها المواطنين كونها لا تقدم رؤى جديدة ولا تعلن عن رغبتها في الوصول للسلطة.

ولفت إلى أن الأحزاب خارج الحكومة تحسب على التيار المعارض بالتبعية، موضحًا أنها مسئولة عن طرح الرؤى البديلة وتصويب صانع القرار، خصوصًا إن كانت معارضة مشروعة ومؤسسية، وفق المادة الخامسة من الدستور والتي نصت على التعددية السياسية والحزبية.