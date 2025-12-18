الكونجرس البرازيلي يصادق على مشروع قانون يخفض عقوبة سجن بولسونارو

صادق الكونجرس البرازيلي الأربعاء على مشروع قانون بشأن خفض مدة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو.

ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

هذا، وكان قد أثار إقرار مجلس النواب هذا المشروع الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت مظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.

ويذكر أن الرئيس السابق اليميني المتطرف (2019-2022) بدأ تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر الماضي في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.

ووفق الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، بحسب محكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.

إلى ذلك، ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا.

وفي ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.

ويُرجح أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه. إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.