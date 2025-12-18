مستشار الرئيس الفلسطيني: لا سلام أو استقرار بدون تفكيك المستوطنات ومنع التهجير

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إعلان سلطة الاحتلال التصديق على قرار تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، يهدف لإشغال الرأي العام العالمي بجزء من ملف الاستيطان كـ«جريمة حرب» منصوص عليها في القانون الدولي.

وذكر خلال مداخلة هاتفية على برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن جميع المستوطنات الحديثة والقديمة التي أنشأتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانونية، وتنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى وجود حوالي 750 ألف مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية، مشددًا على أن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بتفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، جددت جمهورية مصر العربية رفضها الكامل لكل أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقاً رئيسياً أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.