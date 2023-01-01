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مدافع منتخب الشباب ينتظم في مران الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 7:31 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 7:31 م

عاد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الافريقية.

وكان اللاعب الصاعد قد انضم إلى معسكر الفراعنة الذي انطلق يوم 20 ديسمبر الماضي بعدما قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمود جابر استدعائه.

ويستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لخوض الكان تحت 20 عامًا والمؤهل لكأس العالم للشباب في 2023.

ويُعد العسقلاني، من العناصر الأساسية ضمن صفوف منتخبي مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بالإضافة إلى منتخب الشباب.

الجدير بالذكر أن البطولة الافريقية ستقام في مصر خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين بمشاركة 12 منتخبا، على أن يتواجد شباب الفراعنة في المجموعة الأولي التي تضم أيضًا منتخبات السنغال ونيجيريا وموزمبيق.


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