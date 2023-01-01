أكد المطرب أحمد شيبه، عدم صحة ما أشيع عنه من دفن شقيقه ثم نزوله للغناء في أفراح، قائلا: "اللي يقول عليا كده بعد وفاة أخويا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وأنا قعدت أسبوعين وبعدين رجعت الشغل عشان مصاريفي والناس اللي معايا وأبناءه أخويا شغالين معايا".

وبكى المطرب أحمد شيبه، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، خلال حديثه عن شقيقه الراحل قائلا: "ربنا يعلم بيا وأخويا اتخطف مني وهو كان الكبير وعياله موجودين وكان نفسي اعمل معاه كل حاجة وكنت لسه مكلمه قبل وفاته".

وتابع: "أخويا مكنش تعبان ولا حاجة خالص وكنا عايشين مع بعض وقبل وفاته وديته المستشفى ومات ومقولش ليا في المستشفى إلا بعد ما مات بساعة، وكنت مش عارف وقتها أقول لأمي أزاي لأنها مريضة والاخ ميتعوضش".