 عامر حسين يكشف عقوبة حسام حسن بعد تحطيمه شاشة الـVAR - بوابة الشروق
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عامر حسين يكشف عقوبة حسام حسن بعد تحطيمه شاشة الـVAR

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 5:42 م

كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسين في تصريحات إذاعية: "الحالات لم تكن كثيرة في تلك الجولة، سيتم تغريم الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا 25 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على الحكم عقب مواجهة الأهلي".

واختتم حسين: "سيتم تغريم حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمله تكلفة إصلاح شاشة الـ var التي أتلفها، وفي انتظار خطاب الشركة بالتكلفة لإبلاغ المصري والتي من المتوقع أن تكون 20 ألف يورو".


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