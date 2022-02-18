قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تدمر 45 طائرة مسيرة من طراز كاميكازي ليلة رأس السنة

أعلنت أوكرانيا، أن قوات دفاعها الجوي أسقطت، الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -131/136 كاميكازي والتي استخدمها الغزاة الروس لمهاجمة أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن الخدمة الصحفية لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، على تطبيق "تليجرام"، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه "في ليلة 31 ديسمبر 2022 حتى الأول من يناير 2023، هاجم الروس أوكرانيا بطائرات مسيرة طراز شاهد 131/136 كاميكازي إيرانية الصنع".

وتابع البيان أن "القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت 45 طائرة مسيرة هجومية، منها 13 طائرة مسيرة في 2022، و32 في 2023".