الجيش الإسرائيلي: إصابة 41 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إصابة 41 جنديًا في معارك غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 2234 جنديا، بينهم 355 بجروح خطيرة، منذ بداية الحرب على غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي قرر سحب 4 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الأربعة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط 551 و14 العاملين في شمالي القطاع وتسريحهم إلى بيوتهم، كما تقرر سحب لواءين تابعين لمدرسة جيش المشاة ومدرسة المدرعات.

وأفادت مصادر أمنية بأنه من المتوقع سحب مزيد من القوات في الأسابيع القادمة، بناء على التقديرات الأمنية والتطورات على الأرض.