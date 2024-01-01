عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي بفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج.

اتسم الشوط الأول بأداء حماسي من جانب ليفربول وسيطرة على مجريات الأمور ووصل لاعبو الريدز إلى مرمى نيوكاسل في أكثر من فرصة لولا براعة دوبرافكا الذي منع أكثر من فرصة تقدم بالهدف الأول للريدز خاصة بتصديه لركلة جزاء من محمد صلاح في الدقيقة 33 ببراعة فائقة، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وفي شوط المباراة الثاني واصل ليفربول ضغطه القوي ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 49 من عرضية داروين نونيز، ليصحح الفرعون خطأه بإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

ونجح ألكسندر إيزاك في إدراك التعادل لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة سحرية وصعته وجها لوجه أمام أليسون بيكر ولم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك معلنة عن الهدف الأول للضيوف.

وعزز كورتيس جونز تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 74 من عرضية سحرية أسكنها الشباك ليضع الريدز في المقدمة مجددا.

وضاعف كودي جاكبو تقدم ليفربول مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 78 من عرضية محمد صلاح «أسيست» المتقنة ليضعها الهولندي في الشباك مسجلا الهدف الثالث للريدز.

وأشعل نيوكاسل يونايتد المباراة مرة أخرى بتقليص الفارق مسجلا الهدف الثاني عن طريق بوتمان في الدقيقة 81 من رأسيبة متقنة وتصبح النتيجة 3-2.

وأطلق محمد صلاح رصاصة الرحمة على نيوكاسل يونايتد وينهي المباراة إكلينيكيا مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء ليصحح الفرعون خطأه بإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول، ويوقع على ثاني أهدافه في اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 4-2.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 45 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة في المركز التاسع.