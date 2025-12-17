برشلونة ينجو من فخ فريق درجة ثالثة في كأس إسبانيا

استهل فريق برشلونة مشوار الدفاع عن لقبه في كأس ملك إسبانيا بفوز صعب خارج أرضه على جوادالاخارا بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، مساء الثلاثاء.

سجل الفريق الكتالوني هدفيه في آخر ربع ساعة من اللقاء عبر لاعبيه أندريس كريستنسن وماركوس راشفورد في الدقيقتين 76 و90.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 ليلحق بأندية ديبورتيفو لاكورونيا وإلتشي وريال سوسيداد وبلنسية التي صعدت على حساب مايوركا وإيبار وإلدينسي وسبورتنج خيخون في وقت سابق، مساء الثلاثاء.

تأجل اللقاء عن موعده الأصلي لمدة نصف ساعة بقرار من الجهات الأمنية بسبب مشكلة تتعلق بدخول الجماهير إلى مدرجات ملعب "بيدرو إسكارتن" الذي يتسع إلى 8 آلاف متفرج.

استغل هانزي فليك، مدرب برشلونة، الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين منافسه الذي يتنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لمنح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والعناصر الشابة والعائدين من الإصابة.

شارك حارس المرمى الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة في الظهر أبعدته منذ فترة الإعداد.

وكان فليك أعلن أن تير شتيجن، قائد برشلونة، سيكون الحارس الثالث للفريق خلف جوان جارسيا المنضم حديثا هذا الموسم، والبولندي فويتشيك تشيزني العائد من الاعتزال في صيف 2024.

كما أشرك فليك الرباعي الشاب مارك كاسادو ومارك بيرنال وجوفري تورنتس وروني بارداجي.