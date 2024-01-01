مفوضية شئون اللاجئين: أكثر من 114 مليون نازح بالعالم خلال 2023

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، إن "أكثر من 114 مليون شخص في العالم أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال عام 2023".



جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".



وأضافت مفوضية اللاجئين الأممية أن "أكثر من 114 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال عام 2023، ووراء هذا الرقم الصادم هناك نساء ورجال وأطفال وأسر".



وأشارت إلى أن "عدد النازحين قسرا خلال عام 2023 تجاوز 114 مليون شخص، مقارنة بـ 51.2 مليون شخص خلال عام 2013".



وأكدت أن "ارتفاع عدد النازحين قسرا في العالم يعود إلى الحروب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المقام الأول".



ونوّهت المنظمة بأنه "يجب أن نجعل 2024 عام الحلول لأزمة اللاجئين والنازحين".



ووفقا لتقرير سابق، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين أن "الحرب في أوكرانيا والصراعات في كل من السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والأزمة الإنسانية في أفغانستان من الدوافع الرئيسية للنزوح القسري في النصف الأول من عام 2023".



وفي 25 أكتوبر الماضي، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو غراندي، في تصريح صحفي نشره موقع المنظمة الإلكتروني، إن "تركيز العالم ينصب الآن على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وهو أمر منطقي، إلا أن الصراعات في أنحاء العالم تتزايد أو تتصاعد وتيرتها، ما يعصف بحياة الأبرياء ويتسبب بنزوح السكان".