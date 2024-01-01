يستضيف مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية في السادسة من مساء اليوم، ندوة بعنوان "زيارة إلى القاهرة قبل 100 سنة دفتر أحوال مصر والمصريين عام 1924"، وذلك ضمن سلسة اللقاءات الشهرية" أرواح في المدينة" التي ينظمها الكاتب الصحفي محمود التميمي بمشروعه القاهرة عنواني.

*اغتيال لي ستاك

وشارك التميمي لوحة تمثل حادث اغتيال السير سردار الجيش المصري وحاكم السودان على يد مواطنين مصريين في نوفمبر عام 1924.

وقال عنها: "الحادثة دي هاتكون محور ليلتنا القادمة مع تاريخ مصر يوم واحد واحد.. أول أيام العام الجديد.. الحادثة دي هايمر عليها في 2024 قرن من الزمان ودي من اللوحات النادرة التي جسدتها.. أرواح كتير هائمة في سماء القاهرة أكيد فيها الصالح والطالح وابن البلد والأجنبي.. وموعدنا مع روح منهم و أرواح تانية كتير واحنا بنطل على مصر من 100 سنة في ليلة يناير من ليالي أرواح في المدينة.

* سعد باشا وميرامار

وعن تفاصيل اللقاء، قال التميمي:"في زيارتنا إلى القاهرة ١٩٢٤ سنقابل سعد زغلول باشا و نراه في أزمته الكبيرة مع الملك فؤاد مطلع العام ثم أزمته الأكبر مع الإنجليز في نهاية العام .. ظل سعد مثال للوطنية المصرية و مثال للجدل و الاختلاف حول شخصه بين محبيه و ناقديه .. جسد هذا نجيب محفوظ في رائعته ميرامار من خلال هذا المشهد بين الاقطاعي طلبة مرزوق و الصحفي القادم من زمن سعد عامر وجدي".

* الآنسة أم كلثوم

وتتضمن جولة التميمي التاريخية الحديث عن صعود نجومية كوكب الشرق أم كلثوم، وتناول الصحف أغنياتها الرائجة في ذلك الوفت المبكر قبل مائة عام.

ويذكر أن "أرواح في المدينة"هي سلسة لقاءات شهرية ينظمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وتعني بتوثيق تطور المجتمع المصري عبر إعادة قراءة الأحداث والتاريخ ومن خلال الأرشيف المصري مكتوب وبصري ومسموع.