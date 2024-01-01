الشرطة الألمانية تقبض على 390 شخصا في احتفالات ليلة رأس السنة

أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة عن شرطة العاصمة الألمانية برلين بأنها ألقت القبض مؤقتا على نحو 390 شخصا في احتفالات ليلة رأس السنة مساء أمس الأحد، وأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم لمخالفة قانون الأسلحة والمواد المتفجرة.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة انيا ديرشكه ظهر اليوم، أن عدد أفراد قوات الطوارئ الذين أُصِيْبُوا خلال الاحتفالات بلغ 54، منهم 30 أُصِيْبُوا بألعاب نارية، مشيرة إلى أن 8 أفراد من هؤلاء لم يتمكنوا من مواصلة خدمتهم بسبب الإصابة.

وأضافت المتحدثة أن إجمالي عدد إجراءات التحقيق، التي فتحتها الشرطة على خلفية أحداث تتعلق باحتفالات ليلة رأس السنة في الفترة بين الساعة السادسة مساء أمس حتى الساعة السادسة صباح اليوم، بلغ 720 إجراء.

وأعربت المتحدثة عن شعور الشرطة بالرضا حيال سير مهمتها أمس، وأعلنت عن نجاح خطة الشرطة التي خصصت مناطق للألعاب النارية وحددت المناطق الساخنة في وقت مسبق.

وقالت ديرشكه إن الشرطة نجحت في تجنب النقاط الساخنة عن طريق "التدخل المستمر والسهل".

واستطردت المتحدثة أن التواجد الشرطي المتزايد بشكل ملحوظ في مناطق المدينة أدى إلى زيادة عدد المقبوض عليهم، وأفادت المتحدثة بأن مهمة تأمين احتفالات ليلة رأس السنة أمس شارك فيها نحو 1000 فرد في سيارات الدورية ونقاط الحراسة بالإضافة إلى أكثر من 3200 فرد إضافي من قوات الطوارئ.