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أعلن المنتخب الجزائري مساء اليوم الإثنين، استبعاد أمين جويري، لاعب النسور الخضراء من بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في يناير المقبل.

وغادر جويري معسكر منتخب الجزائر بعد تعرضه لإصابة ليتأكد غيابه عن بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري عبر بيانه الرسمي: "غادر المهاجم الدولي، أمين جويري معسكر المنتخب الوطني بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي".

وأضاف: "اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية، ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار".

وأشار: "بعثة المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري يتمنون الشفاء العاجل للمهاجم أمين جويري".

ووقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023 رفقة كلا من: "موريتانيا، أنجولا وبوركينا فاسو".