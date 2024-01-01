الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق هجومه في جنوب غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه وسع نطاق هجومه البري ليشمل مناطق جديدة جنوب مدينة غزة، حيث تقاتل الفرقة 99 عناصر حركة "حماس" وتعمل على تحديد مواقع البنية التحتية التابعة للحركة في الوقت الراهن.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قضت الفرقة 99 على "العديد" من مسلحي حماس، ودمرت أكثر من 100 فتحة نفق، وعثرت على العديد من مخابئ الأسلحة، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مواقع وعناصر تابعة لحماس في وسط وجنوب غزة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "تمكنت من بسط سيطرتها العملياتية على المنطقة، مما يسمح بتوسيع الهجوم إلى مواقع إضافية ومنع العدو من العودة إلى مواقعه".



كان دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد صرح مساء أمس الأحد، "أهداف الحرب تتطلب قتالا طويل الأمد، وإننا نستعد وفقا لذلك"،غير أنه أعلن بعض جنود الاحتياط "سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم" هذا الأسبوع.



يذكر أن قادة إسرائيل أعلنوا مرارا استمرار القتال حتى تدمير حركة حماس كأحد أهداف الحرب التي تم شنها على قطاع غزة، ردا على قيام الحركة في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى قطاع غزة.