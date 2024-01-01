صحة غزة: 21 ألفا و978 شهيداً بينهم 326 من الكوادر الصحية منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر، إلى 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا، مشيراً إلى "استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.



واتهم القدرة إسرائيل بـ "تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة"، مؤكدا العمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.



وأشار المتحدث إلى أن البحث يجري "مع المؤسسات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع"، مذكراً بأن إسرائيل مستمرة في "اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية"، ومطالبا المؤسسات الأممية "بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها".