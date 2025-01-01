مصطفى شعبان يعلن عن زواجه لأول مرة ويوجه رسالة لزوجته: يا زين ما اخترتِ

أعلن الفنان مصطفى شعبان، عن زواجه لأول مرة، كاشفا عن تفاصيل وظروف إتمام الزواج.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»، إن فكرة الزواج كانت مطروحة منذ فترة طويلة؛ لكن مرض والده ودخوله المستشفى لفترة طويلة قبل تعافيه بشكل جيد؛ تسبب في تأجيل إتمام الزواج.

وتابع: «كنا مقررين الزواج، لكن تم تأجيل الفرح أكثر من مرة، وأول ما والدي خرج من المستشفى، طالبني بكتابة الكتاب من ثاني يوم»، مشيرا إلى تزامن ذلك مع ذروة تصوير مسلسله بموسم رمضان الماضي.

ووجه الفنان مصطفى شعبان، رسالة لزوجته بمناسبة العام الجديد قائلا: «سنة سعيدة عليكِ، ويا زين ما اخترتِ طبعا، أنا مبسوط وفخور بها جدًا، والحياة بعد الزواج أحلى بكثير».

وكشف عن اسم زوجته؛ وهي هدى الناظر، موضحا أنها خريجة الجامعة الأمريكية، وتمتلك شركة في لندن، وجذورها نصفها صعيدي والنصف الثاني إنجليزي.

وعن حياته أيام العزوبية، قال: «أنا مش غاوي خروج أوي، كنت في البيت أغلب الوقت، أو عند أصحابي أو في المزرعة مع الخيل، حياتي لم تكن فيها هيصة أوي، وحظي حلو أنها شبهي، بتحب قعدة البيت أكتر وغاوية قراءة وشغل من البيت وبتحب السفر».

وأوضح أن الفرق بين حياته قبل وبعد الزواج؛ هو قلة زيارات نتيجة ضيق الوقت، مشيرًا إلى أنهما يعرفان بعضهما منذ عام 2009؛ لكن لم يكن هناك تواصل كبير بينهما.