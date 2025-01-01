انقطاع المياه في أجزاء واسعة من العاصمة الألمانية بسبب عطب في ماسورة

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انقطعت المياه في أجزاء واسعة من العاصمة الألمانية برلين في ليلة رأس السنة.

وأوضحت شركات المياه في برلين مساء اليوم الثلاثاء أن هذا الانقطاع سببه عطب في ماسورة مياه في شارع زيشتراسه في حي فيدينج.

من جانبها، وصفت قوات الإطفاء ما حدث بأنه "كسر كبير في ماسورة المياه".

وكان مراسلون في وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أفادوا في وقت سابق بعدم وجود مياه في الصنابير في منازل في مناطق كرويتسبرج وشونيبرج وشارلوتنبورج.

كما تم الإعلان أن المياه انقطعت بشكل جزئي في منطقتي فيدينج وموابيت، وأن أسباب الانقطاع لا تزال غير معلومة.