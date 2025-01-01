أمريكا: إصابة حارسي أمن لتعرضهما لإطلاق نار من مشتبه به في سرقة متجر

أصيب حارسا أمن بالرصاص في منطقة تسوق بوسط لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن تصديا لرجل حاول الخروج من متجر وهو يحمل حقيبة تحتوي على سلع لم يسدد ثمنها، حسبما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن الحارسين تصديا للرجل، وجرى إطلاق النار، ثم فر الرجل على دراجة هوائية. وقال ضابط الشرطة درايك ماديسون إن الحارسين كانا في حالة مستقرة صباح اليوم الثلاثاء. ولم يتم إلقاء القبض على المشتبه به حتى الآن.

وتأتي حادثة إطلاق في نهاية عام عبر فيه ناخبو كاليفورنيا عن إحباطهم من سرقة المتاجر والجرائم الأخرى وسط انطباع بأن هذه الجرائم قد تم السماح لها بالاستمرار دون رادع.

وقد مرر الناخبون إجراء قانونيا يجعل من السرقات المتكررة جريمة جنائية، مما ألغى قانونا تم تمريره منذ عشرة أعوام خفض من تصنيف السرقات التي تقل عن 950 دولار إلى جنحة.

ولم يصب في الحادث أي من المتسوقين الآخرين.