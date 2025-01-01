قال مسعفون إن جيش الاحتلال واصل اليوم الأربعاء الضغط العسكري على شمال قطاع غزة، حيث قصف أحد أحياء مدينة غزة وأمر سكان منطقة في وسط القطاع بإخلائها قبل توجيه ضربة لمسلحين يطلقون الصواريخ منها.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن غارات إسرائيلية على حي الشجاعية بمدينة غزة أودت بحياة ثمانية فلسطينيين على الأقل.

وفي مخيم البريج بوسط غزة، أفاد جيش الاحتلال بأنه استهدف مسلحًا بمنطقة أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل أمس.

واستشهد 17 فلسطينيا على الأقل اليوم الأربعاء، في غارات جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وبلدة جباليا في وسط وشمال قطاع غزة.

وأُخليت أجزاء كبيرة من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا الشمالية من السكان قبل تدميرها، ما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

ويقول مسئولون فلسطينيون والأمم المتحدة، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية للسكان.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين في أنحاء غزة غمرتها مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، ما ترك الناس معرضين للبرد، وتضررت ممتلكاتهم.

ويشير مسئولو الصحة في قطاع غزة إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 45500 فلسطيني. كما نزح معظم سكان القطاع الساحلي الصغير وعددهم 2.3 مليون نسمة، فضلا عن تدمير أغلب مناطقه.